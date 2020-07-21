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Житель Донецка рассказал о поездке в Украину через "ЛНР"
Как сообщалось ранее, в "ДНР" появились предложения поездок на КПВВ «Станица Луганская». Вот что рассказал в соцсети о такой поездке один из жителей Донецка.
"Ехали с ДНР через ЛНР в Украину. Ехали с перевозчиком за 8 тыс руб с места. Оплатили 32тыс. Обещали,что машина в полном нашем расположении,что всё легально и едем через блок посты. Так же обещали,что проведут по лнр постам так как у мужа проблемы с паспортом. В итоге нас отказались забирать с дому ( при том что ранее было оговорено то,что мы занимаем всю машину,у нас много сумок и надо забрать с дома). Водитель видите ли не знает города и отказался ехать за нами домой,просили свёкра отвезти нас с Петровки на Мотель. Водитель, который нас забирал был очень озлобленным на весь мир. Огрызался и грубил . Приехал с девушкой на переднем,то есть уже не полностью машина в нашем расположении. На этот вопрос ответил,что "со мной вы не договаривались об этом". Ладно... Я его ненавидила уже всеми фибрами души. Потом он начал громко по телефону возмущаться,что у нас много сумок (о чем было договорено) и что все вещи под потолок в багажнике. Естественно,бл@, мы ведь переезжаем!! И это не самый трэш. Мы проехали саур могилу и тут он нас пересаживает в другую машину. Мы едем по полям,по полному бездорожью,а не так как было сказано,что через БП. Старшего ребенка три раза укачало на этих "качелях". Не доезжая до Луганска нас опять пересаживают... Ехали до самого поста.
Переходили спокойно,пограничники вполне спокойные и адекватные. Нормально пропустили, Дию установили. Сидим на самоизоляции.
Вывод один : это не нормальные перевозчики и гребут огромные суммы. Те кто возил за 3500 с места ездят так же!! Не ведитесь так как мы ..
В телеграмм подписан как NS. Номер телефона прилагаю".
Теги: Украина, Донецк, Луганск, поездка
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