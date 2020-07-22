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Минреинтеграции утвердило новые правила провоза товаров через КПВВ
22.07.2020 11:00
Новый перечень и объемы (стоимость/вес/количество) товаров, ограниченных или запрещенных к перемещению через линию разграничения и в / из гуманитарно-логистических центров, утвержден приказом Министерства реинтеграции от 14 июля № 52, сообщает "Pravo.ua".
Предыдущий перечень 2019 года признан утратившим силу.
Запрещено перевозить, в частности, оружие, боеприпасы, дроны и порнографию, более 3 неименных платежных карт, более одного комплекта шин, более 200 сигарет или 50 сигар, более 5 литров пива, 2 литра вина, 1 литра крепких напитков (с содержанием спирта более 22 %).
Людям разрешено перевозить наличные с:
- временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях — до 50 тыс. грн или эквивалентную сумму в валюте без подтверждающих документов об их происхождении; более 50 тыс. грн можно вывезти при условии согласования перемещения этих средств с представителями координационного центра в соответствии с законодательством;
- контролируемых Украиной территорий на временно оккупированные территории — до 50 тыс. грн (раньше без подтверждающих документов разрешалось ввозить до 20 тыс. грн).
В обоих направлениях можно перевозить личные вещи, к которым отнесены:
- товары личной гигиены и индивидуальные косметические средства в количестве, обеспечивающем потребности одного лица на период поездки;
- одежда, белье, обувь, предназначенные исключительно для собственного пользования и с признаками использования;
- личные украшения, в том числе из драгоценных металлов и камней, имеющие признаки бывших в употреблении;
- именные платежные карты;
- один фотоаппарат, одна кино-, видеокамера вместе с разумным количеством дополнительных принадлежностей;
- переносные музыкальные инструменты — не более двух штук;
- сотовые (мобильные) телефоны — не более трех штук;
- один телевизор;
- двое часов;
- 0,5 литра туалетной воды и/или 200 граммов духов и т.д.
Теги: Донбасс, правила, товар, КПВВ
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