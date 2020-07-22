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С 23 июля на Донбассе ограничат движение грузового транспорта
22.07.2020 09:00
В районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях будет ограничен въезд и передвижение грузового транспорта. Ограничение вступит в силу с четверга, 23 июля. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС, передает «Слово и Дело».
На Донбассе ограничат передвижение грузового транспорта весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн при температуре воздуха более +28 градусов. Ограничение будет действовать с 10:00 до 22:00.
Отмечается, что ограничение не будет распространиться на транспортные средства, осуществляющие перевозки грузов, используемых при ликвидации стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.
Теги: Донбасс, грузовик, запрет, жара
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