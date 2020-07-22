С 23 июля на Донбассе ограничат движение грузового транспорта

22.07.2020 09:00

В районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях будет ограничен въезд и передвижение грузового транспорта. Ограничение вступит в силу с четверга, 23 июля. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС, передает «Слово и Дело».

На Донбассе ограничат передвижение грузового транспорта весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн при температуре воздуха более +28 градусов. Ограничение будет действовать с 10:00 до 22:00.

Отмечается, что ограничение не будет распространиться на транспортные средства, осуществляющие перевозки грузов, используемых при ликвидации стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.