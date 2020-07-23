ТКГ согласовала полное прекращение огня на Донбассе с 27 июля

23.07.2020 08:00

Во время вчерашнего заседания Трехсторонней контактной группы стороны пришли к согласию относительно полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения с 27 июля. Об этом передает пресс-служба Главы государства, сообщает Укринформ.

"Согласно принятому решению, с 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Прорыв в работе ТКГ в этом направлении является результатом эффективной работы украинской делегации при поддержке наших международных партнеров в Берлине и Париже, а также работы политических советников и глав МИД стран – участниц Нормандского формата", - говорится в сообщении.