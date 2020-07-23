В "ДНР" сообщили, когда восстановят поврежденные участки канала СДД

23.07.2020 14:30

Восстановительные работы на поврежденных участках магистрали канала Северский Донец – Донбасс в районе Горловки продлятся около недели. Об этом сегодня заявили в пресс-службе "министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства" "ДНР".

«По результатам вчерашнего обследования повреждений специалистами регионального управления по эксплуатации канала КП «Компания «Вода Донбасса» определено ориентировочное время восстановительных работ – порядка семи дней с момента предоставления гарантий безопасности», — отметили в пресс-службе.

Там добавили, что для стабилизации водоснабжения специалисты планируют затратить по одному-два дня на каждый из участков.