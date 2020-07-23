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В "ДНР" сообщили, когда восстановят поврежденные участки канала СДД
23.07.2020 14:30
Восстановительные работы на поврежденных участках магистрали канала Северский Донец – Донбасс в районе Горловки продлятся около недели. Об этом сегодня заявили в пресс-службе "министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства" "ДНР".
«По результатам вчерашнего обследования повреждений специалистами регионального управления по эксплуатации канала КП «Компания «Вода Донбасса» определено ориентировочное время восстановительных работ – порядка семи дней с момента предоставления гарантий безопасности», — отметили в пресс-службе.
Там добавили, что для стабилизации водоснабжения специалисты планируют затратить по одному-два дня на каждый из участков.
Теги: Донбасс, ремонт, Северский Донец, канал, ДНР
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