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Архив - Донецкая область

В палатке ГСЧС на КПВВ "Новотроицкое" живут 15 человек

23.07.2020 17:00
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В палатке ГСЧС на КПВВ "Новотроицкое" живут 15 человек

В палатке ГСЧС на КПВВ "Новотроицкое" уже больше недели в ожидании возможности пройти на неконтролируемую территорию Донецкой области живут 15 человек. Об этом сообщил волонтер, руководитель Гуманитарная миссия "Пролиска" Евгений Каплин на своей странице в соцсети и опубликовал фото, передает Depo.Донбасс.
"Ближайшее открытие КПВВ на проход ожидается 24 июля. Однако, только двум людям из группы живущих на КПВВ в палатке, позвонили представители "ДНР" и сообщили, что они попали в список. Удастся ли пройти остальным 13-ти пока неизвестно", - написал Каплин.
Он также сообщил, что Гуманитарная миссия "Пролиска" в данный момент находится на КПВВ с людьми.
"Привезли в очередной раз людям продукты питания на сутки. С людьми также работает кризисный психолог миссии", - написал Каплин.



Теги: Донбасс, палатка, Новотроицкое, КПВВ
 
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