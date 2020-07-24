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Архив - Донецкая область

В "ДНР" сообщили график работы гуманитарного коридора через КПП "Еленовка"

24.07.2020 13:00
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В "ДНР" сообщили график работы гуманитарного коридора через КПП "Еленовка"

Гуманитарный коридор на линии разграничения возле н.п. Еленовка будет работать по понедельникам и пятницам. Об этом сообщили в так называемой погранслужбе "ДНР".
"Мы работаем в понедельник и пятницу. Теперь пока в ближайшее время будет именно такой график", — отметил заместитель руководителя "ведомства" Александр Гончаров.



Теги: Донбасс, график, Еленовка, ДНР, КПВВ
 
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