На Донбассе прошел футбольный турнир памяти убитого наемниками РФ школьника Степана Чубенко

26.07.2020 10:00

В Краматорске Донецкой области прошел четвертый футбольный турнир "Больше, чем жизнь" памяти вратаря местной команды "Авангард" Степана Чубенко, погибшего шесть лет назад от рук наемников "ДНР", сообщает Цензор.НЕТ.

В соревнованиях принимали участие восемь команд из Константиновки, Покровска, Полтавы и Краматорска. Победила команда бойцов 81-й ОАМБр.

"Как утверждают участники соревнований, в будущем этот турнир должен стать всеукраинским", - отмечается в сообщении.