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В "ЛДНР" издали приказы о начале перемирия
26.07.2020 15:00
Так называемая "народная милиция" самопровозглашенной "ДНР" издала приказ о запрете на использование любого вооружения с 00:00 часов 27 июля, передает Корреспондент.net.
"В связи с достигнутыми договоренностям 22 июля 2020 года на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске, мы переходим к полному и бессрочному прекращению огня. Всем военнослужащим "народной милиции" с 00.01 часов 27 июля 2020 года запрещено использование любого вооружения, включая стрелковое оружие", - говорится в сообщении.
Аналогичный приказ получили силовики "ЛНР".
Теги: Донбасс, перемирие, ДНР, ЛНР
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