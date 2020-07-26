Возле Донецка заметили огромный столб дыма

26.07.2020 11:00

Под Донецком возник масштабный пожар, сообщают в соцсетях, передает Корреспондент.net.

Местные жители полагают, что горит мусорный полигон в Ясиноватой или нефтебаза около Макеевки.

Также местные жители жалуются на едкий запах от пожара.

Ресурсы сепаратистов заявляют о пожаре на ясиноватском мусорном полигоне.