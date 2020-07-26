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Архив - Донецкая область

Возле Донецка заметили огромный столб дыма

26.07.2020 11:00
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Возле Донецка заметили огромный столб дыма

Под Донецком возник масштабный пожар, сообщают в соцсетях, передает Корреспондент.net.
Местные жители полагают, что горит мусорный полигон в Ясиноватой или нефтебаза около Макеевки.
Также местные жители жалуются на едкий запах от пожара.
Ресурсы сепаратистов заявляют о пожаре на ясиноватском мусорном полигоне.



Теги: Донецк, пожар, мусор, полигон
 
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