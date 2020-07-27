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Архив - Донецкая область

"ДНР" в восьмой раз открыла гуманитарный коридор в Еленовке

27.07.2020 11:00
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"ДНР" в восьмой раз открыла гуманитарный коридор в Еленовке

Сегодня, 27 июля 2020 года, КПВВ «Еленовка» будет осуществлять пропуск граждан на въезд и выезд. Время работы пункта пропуска с 9:00 до 18:00, — сообщает «межведомственный оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции».
Правила пропуска граждан не изменились:
— Для выезда из «днр» необходимо иметь регистрацию (прописку) на территории Украины.
— Для въезда в «днр» необходимо обязательно разрешение «межведомственного оперативного штаба».
Все лица, прибывшие на неподконтрольную территорию будут размещены на обсервацию. По словам «штаба» обсервация является бесплатной. Ее продолжительность не менее 14 дней.



Теги: Донбасс, Еленовка, ДНР, КПВВ
 
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