Командующий ОС сообщил о первых нарушениях режима перемирия боевиками

27.07.2020 15:00

С начала прекращения огня боевики осуществили два обстрела. Ситуация на линий разграничения стабильная и контролируемая. Об этом сообщил на брифинге командующий Объединенных сил Владимир Кравченко, передает РБК-Украина.

По его словам, один из обстрелов со стороны боевиков был в 0:20-0:45. Потерь со стороны украинских военных нет.

"Наши подразделения пока молчат. Тот обстрел, который был ночью, угрозы жизни личному составу не составлял. И где-то около 9 часов утра при помощи ручных противотанковых гранатометов совершили три выстрела и установили три мины", - заявил он.