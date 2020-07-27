Ливни затопили популярный азовский курорт

27.07.2020 14:00

Ливни затопили популярный курортный город Бердянск в Запорожской области, сообщает местное издание Бердянск 24.

Нижняя часть Западного проспекта, частично Итальянский проспект и проспект Труда затоплены водой. Проезд транспорта затруднен.

Без электроэнергии остался центр города, Коса, Военный городок и часть ул. Софиевской. Над восстановлением электроснабжения работают ремонтные бригады электриков.