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Ливни затопили популярный азовский курорт
27.07.2020 14:00
Ливни затопили популярный курортный город Бердянск в Запорожской области, сообщает местное издание Бердянск 24.
Нижняя часть Западного проспекта, частично Итальянский проспект и проспект Труда затоплены водой. Проезд транспорта затруднен.
Без электроэнергии остался центр города, Коса, Военный городок и часть ул. Софиевской. Над восстановлением электроснабжения работают ремонтные бригады электриков.
Теги: Бердянск, ремонт, наводнение, электроснабжение
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