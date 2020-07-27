Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Ощадбанк опубликовал график работы передвижного мобильного пункта в Донецкой области

27.07.2020 16:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Ощадбанк опубликовал график работы передвижного мобильного пункта в Донецкой области

На этой неделе на Донетчине будет работать передвижной мобильный пункт Ощадбанка, сообщает Трибун.
График работы передвижного мобильного подразделения филиала - Донецкого областного управления АО «Ощадбанк»:
28 июля, с 09:30 до 15:00 - Авдеевка, ул. Коммунальная, 1;
30 июля, с 09:30 до 15:00 - Зайцево Бахмутского района (Кодема), ул. Центральная, 69;
31 июля, с 09:30 до 15:00 - Авдеевка, ул. Соборная, 28.
В мобильных отделениях предоставляется широкий спектр банковских услуг, в частности по выплате заработной платы, пенсий, социальной помощи, других средств с текущих счетов, в том числе по текущим карточным счетам с использованием банковских платежных карточек (БПК), по пополнению карточных счетов через POS- терминал с использованием БПК, по приему наличности для осуществления платежей и др.



Теги: Донбасс, Ощадбанк, график
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх