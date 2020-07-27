В Донецкой области отремонтировали первый участок канала Северский Донец-Донбасс

27.07.2020 08:00

В Донецкой области отремонтирован поврежденный участок трубопровода канала Северский Донец-Донбасс. Начата подача воды, сообщила накануне Донецкая облгосадминистрация, передает Корреспондент.net.

"Специалисты КП Компания Вода Донбасса завершили ремонт поврежденного участка левой ветви трубопровода диаметром 2300 мм и восстановили ветку трубопровода диаметром 2100 мм канала Северский Донец-Донбасс, что позволило начать подачу воды в Покровск и Покровскую группу городов", – говорится в сообщении.

Указано, что на правой ветке трубопровода диаметром 2300 мм выполнены работы примерно на 30%. Сегодня работы будут продолжаться при условии соблюдения режима тишины и гарантий безопасности.