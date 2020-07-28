Мэр Славянска госпитализирован из-за осложнений от коронавируса

28.07.2020 10:00

Мэра Славянска Вадима Ляха госпитализировали в больницу в связи с осложнениями от коронавируса. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети, передает Depo.Донбасс.

"К сожалению вирус дал осложнения. Зафиксирована двусторонняя пневмония, которая требует госпитализации", - сказал он.

Лях будет находиться в одной из больниц Бахмута.