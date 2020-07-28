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Мэр Славянска госпитализирован из-за осложнений от коронавируса
28.07.2020 10:00
Мэра Славянска Вадима Ляха госпитализировали в больницу в связи с осложнениями от коронавируса. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети, передает Depo.Донбасс.
"К сожалению вирус дал осложнения. Зафиксирована двусторонняя пневмония, которая требует госпитализации", - сказал он.
Лях будет находиться в одной из больниц Бахмута.
Теги: Славянск, мэр, COVID-19
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