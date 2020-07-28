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Архив - Донецкая область

В "ДНР" жительнице Макеевки дали 10 лет за "шпионаж"

28.07.2020 16:00
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В "ДНР" жительнице Макеевки дали 10 лет за "шпионаж"

Группировка "ДНР" приговорила жительницу Макеевки к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы колонии общего режима за "шпионаж" и "участие в террористическом сообществе". Об этом сообщает пресс-служба "генпрокуратуры ДНР", передает сайт novosti.dn.ua.
Как утверждается, гражданка "О" в сентябре 2017 года была завербована сотрудником Службы безопасности Украины.
Якобы по заданию украинской спецслужбы мкеевчанка обвиняемая осуществляла террористическую и шпионскую деятельность на подконтрольной "ДНР" территории в период с сентября 2017 по октябрь 2018 года.
Приговор в ее деле был вынесен "Буденовским межрайонным судом" Донецка.



Теги: приговор, шпионаж, ДНР
 
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