"ДНР" обвинила ВСУ в "бесшумном" нарушении перемирия

29.07.2020 14:00

"Народная милиция" "ДНР" обвинила силы специальных операций (ССО) Украины в обстреле села Яковлевка к северу от Донецка из стрелкового оружия.

Уточняется, что огонь велся с применением приборов для бесшумной стрельбы, с целью сокрытия обстрела от наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.



