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Архив - Донецкая область

"ДНР" обвинила ВСУ в "бесшумном" нарушении перемирия

29.07.2020 14:00
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"ДНР" обвинила ВСУ в "бесшумном" нарушении перемирия

"Народная милиция" "ДНР" обвинила силы специальных операций (ССО) Украины в обстреле села Яковлевка к северу от Донецка из стрелкового оружия.
Уточняется, что огонь велся с применением приборов для бесшумной стрельбы, с целью сокрытия обстрела от наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.



Теги: Донбасс, обвинение, перемирие, ДНР, ВСУ
 
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