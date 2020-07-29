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В "ДНР" нашли коронавирус у 16 приехавших из Украины
29.07.2020 12:00
Врачи "ДНР" за минувшие сутки диагностировали коронавирусную инфекцию у 41 человека. Об этом сообщили в "минздраве республики".
Отмечается, что из указанного количества COVID-19 подтвердился у 16 человек, которые приехали из Украины 17 и 20 июля. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь.
Кроме того, за сутки из лечебных учреждений ОРДО выписано 17 человек с отрицательными тестами на коронавирус. Смертельных случаев за минувшие 24 часа не зафиксировано.
По информации "ведомства", на сегодняшний день в "ДНР" всего подтверждено 1710 случаев заболевания: выздоровело 792 человек, 819 проходят лечение, умерли 99.
Теги: Украина, заражение, ДНР, COVID-19
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