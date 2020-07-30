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В Донецкой области восстановили более половины разрушенных войной домов
30.07.2020 17:00
Как сообщает пресс-служба МВД Украины, совместными усилиями областной администрации, местных громад, ГСЧС и международных организаций в Донецкой области удалось восстановить 7 750 домов разрушенных или поврежденных в ходе боевых действий, передает Cxid.info.
Как отмечают в пресс-службе, среди восстановленных домов 6 901- частные. Всего же, по данным МВД, с начала боевых действий в Донецкой области разрушено 13 288 домов.
Теги: Донбасс, война, дом, восстановление
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