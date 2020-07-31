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Архив - Донецкая область

Украина отменяет самоизоляцию для въезжающих из ОРДЛО и Крыма

31.07.2020 08:00
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Украина отменяет самоизоляцию для въезжающих из ОРДЛО и Крыма

С 1 августа 2020 года отменяется обязательная 14-дневная самоизоляция для граждан, которые будут возвращаться на подконтрольную Украине территорию из временно оккупированного Донбасса и Крыма. Об этом сообщил LIGA.net спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.
По его словам, с 1 августа вступает в силу постановление Кабмина №641 от 22 июля.
"Фактически граждане, которые следуют из оккупированных территорий, теперь не должны устанавливать приложение Действуй дома и проходить самоизоляцию. Но Кабмин оставил за собой право в случае необходимости это возобновить", - отметил Демченко.



Теги: отмена, ОРДЛО, самоизоляция
 
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