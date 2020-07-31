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Архив - Донецкая область

В "ДНР" приняли закон о льготах для вынужденных переселенцев

31.07.2020 12:00
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В "ДНР" приняли закон о льготах для вынужденных переселенцев

Главарь "ДНР" Денис Пушилин подписал закон «О вынужденных переселенцах», сообщается на сайте "парламента" непризнанной республики.
Закон, в частности, раскрывает понятие «вынужденный переселенец», что позволяет исключить неточное толкование этого понятия. Нормативный акт также определяет основания и порядок получения соответствующего статуса, устанавливает права и обязанности в отношении лиц, имеющих статус, либо получивших свидетельство о регистрации ходатайства на признание физического лица вынужденным переселенцем.
Документ предусматривает целый ряд льгот для вынужденных переселенцев, которые до принятия закона были недоступны. В частности, это касается получения прав на 50-процентную компенсацию по оплате жилищно-коммунальных услуг, социальные выплаты, проживание в пункте долговременного размещения, медицинскую и психологическую помощь.
Отмечается, что статус вынужденного переселенца может быть утрачен в случае получения или приобретения оным жилья на правах собственника в "ДНР" или любой другой стране, в случае восстановления разрушенного жилья, выезда за пределы "республики" на период более 90 дней подряд без уважительной причины.



Теги: закон, ДНР, переселенец
 
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