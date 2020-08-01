Командование ООС "отменило отмену" обязательной самоизоляции для приезжающих из ОРДЛО

01.08.2020 11:00

Командование ООС подтверждает необходимость прохождения самоизоляции гражданами, прибывающими на подконтрольную правительству территорию из временно оккупированных районов, сообщает Укринформ.

Об этом в Facebook сообщает Оперативно-военное управление Восточного регионального управления ГПСУ.

«В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 22 июля 2020 № 641 о продлении с 1 по 31 августа карантина на территории Украины Командующим операции объединенных сил уточнен порядок пропуска лиц и транспортных средств через линию разграничения», - говорится в сообщении.

Отмечается, что граждане, которые направляются с временно оккупированной территории, будут проходить бесконтактный температурный скрининг тела и опрос на предмет контакта с больными COVID-19. При этом должен быть обеспечен масочный режим и соблюдение социальной дистанции.

Всех граждан Украины (кроме тех, кто прибывает для участия в ВНО) будут пропускать только при условии согласия на прохождение самоизоляции, с использованием единого электронного сервиса «Дій вдома», или обсервации.