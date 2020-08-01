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Командование ООС "отменило отмену" обязательной самоизоляции для приезжающих из ОРДЛО
Командование ООС подтверждает необходимость прохождения самоизоляции гражданами, прибывающими на подконтрольную правительству территорию из временно оккупированных районов, сообщает Укринформ.
Об этом в Facebook сообщает Оперативно-военное управление Восточного регионального управления ГПСУ.
«В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 22 июля 2020 № 641 о продлении с 1 по 31 августа карантина на территории Украины Командующим операции объединенных сил уточнен порядок пропуска лиц и транспортных средств через линию разграничения», - говорится в сообщении.
Отмечается, что граждане, которые направляются с временно оккупированной территории, будут проходить бесконтактный температурный скрининг тела и опрос на предмет контакта с больными COVID-19. При этом должен быть обеспечен масочный режим и соблюдение социальной дистанции.
Всех граждан Украины (кроме тех, кто прибывает для участия в ВНО) будут пропускать только при условии согласия на прохождение самоизоляции, с использованием единого электронного сервиса «Дій вдома», или обсервации.
Теги: отмена, ОРДЛО, ООС, самоизоляция
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