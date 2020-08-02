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СММ ОБСЕ сообщила о 225 нарушениях режима тишины на Донбассе
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в период с 27 июля по 1 августа зафиксировала 225 нарушений режима прекращения огня на Донбассе. Об этом говорится в отчете Миссии от 1 августа, передает Цензор.НЕТ.
"С 00:01 27 июля до конца отчетного периода СММ зафиксировала в общей сложности 225 нарушений режима прекращения огня", - говорится в документе.
К данным нарушениям относятся: 44 взрыва, 1 неустановленный пролетевший боеприпас и 180 очередей и выстрелов из стрелкового оружия.
В СММ также сообщают, что видели оружие в нарушение линий отвода по обе стороны линии соприкосновения.
"Свобода передвижения Миссии по-прежнему ограничивалась, в том числе на контрольно-пропускном пункте рядом с Еленовкой, не контролируемой государством", - говорится в информации.
Теги: Донбасс, перемирие, ОБСЕ, нарушения
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