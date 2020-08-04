В "ДНР" решили затопить аварийный участок шахты имени Калинина

04.08.2020 14:00

На шахте имени Калинина в Донецке началось затопление аварийного участка из-за пожара в выработках. Об этом сообщает «МЧС» группировки «ДНР», сообщает сайт novosti.dn.ua.

Пожар на шахте начался 1 августа, на поверхность поднялся 61 горняк.

Отмечается, что 2 августа на совместном техническом совещании принято решение о затоплении аварийного участка. На следующий день началось его затопление.

По состоянию на 6:00 4 августа продолжается затопление аварийного участка, подано 1162,5 м3 воды.