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В серой зоне начался ремонт водовода "Горловка-Торецкое"
В Донецкой области в так называемой серой зоне специалисты коммунального предприятия "Вода Донбасса" 4 августа выполняют ремонтные работы водовода "Горловка-Торецкое" диаметром 900 мм. Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной государственной администрации.
"По состоянию на 9:50 4 июля в результате прекращения подачи воды по водоводу Горловка-Торецкое открыта чрезвычайная ситуация местного уровня (Код НС 10830 - ЧС вследствие аварии в системах обеспечения населения питьевой водой; код признака И.75 - прекращение водоснабжения более 30% расчетного объема водоснабжения населенного пункта из-за аварий на объектах водоснабжения или повреждения сетей водоснабжения)", - говорится в сообщении.
Согласно информации, "сейчас для выполнения ремонтных работ получения согласования от Общего центра по контролю и координации прекращении огня".
На месте находятся представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и пиротехники Госслужбы Украины по ЧС.
Порыв на водоводе "Горловка-Торецкое" диаметром 900 мм произошел в субботу, 1 августа. Из-за аварии большая часть Торецка осталась без централизованного водоснабжения.
Теги: Горловка, ремонт, водоснабжение, Вода Донбасса, Торецк
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