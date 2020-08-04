Вчера КПВВ "Новотроицкое" пересекли около 300 человек

04.08.2020 08:00

Через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" в Донецкой области на временно оккупированные территории Украины и на подконтрольную украинскому правительству территорию проследовало около 300 человек и 25 транспортных средств. Такие данные сообщили в Госпогранслужбе Украины по состоянию на 16.00 понедельника, передает Цензор.НЕТ.

Согласно обнародованной информации, КПВВ "Новотроицкое" продолжает функционировать в штатном режиме, ежедневно с 7.00 до 20.00. К 16.00 понедельника через него на временно оккупированные территории Украины последовало почти 185 человек и 8 транспортных средств, а в направлении контролируемой правительством территории Украины прибыло 115 человек и 17 транспортных средств.

"Представители российско-оккупационных войск с утра пропускали граждан медленно, а во второй половине дня начали пропускать быстрее", - информируют в украинском погранведомстве.