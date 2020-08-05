- ОБСЕ впервые за пять лет зафиксировала на Донбассе "день полной тишины"11:00
- Ермак анонсировал масштабный обмен пленными на Донбассе10:00
- На Донбассе восстановили водовод "Горловка-Торецк"09:00
- В "ДНР" нашли коронавирус у 85 человек, прибывших из Украины16:00
- Зеленский неожиданно прилетел на Донбасс (ВИДЕО)14:00
- «Интертелеком» прекращает работу на Донбассе и еще в семи областях Украины13:00
- ОБСЕ выявила 5 нарушений перемирия на Донбассе за сутки09:00
- Число заболевших COVID-19 в "ДНР" уже в 3 раза больше чем в "ЛНР"15:00
- В палатке на КПВВ "Новотроицкое" продолжают жить 14 человек14:00
- В серой зоне начался ремонт водовода "Горловка-Торецкое"16:00
Число заболевших COVID-19 в "ДНР" уже в 3 раза больше чем в "ЛНР"
Медики "ЛНР" зарегистрировали 616 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в "минздраве республики". Выписаны полностью выздоровевшими и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 586 человек. За прошедшие сутки летальных исходов не зарегистрировано. С начала пандемии умерли 15 человек.
По информации "министерства здравоохранения ДНР", число зарегистрированных случаев COVID-19 в "республике" увеличилось за последние сутки на 37 и достигло 1866. В "минздраве" уточнили, что за 24 часа по результатам дважды отрицательных тестов выписано пять человек. Также за этот период зарегистрирован один летальный исход. Всего на сегодняшний день выздоровели 859 человек, 899 пациентов проходят лечение, умерли 108.
При этом следует отметить, что КПВВ между "ЛНР" и Украиной работает ежедневно, пропуская в сторону "ЛНР" не менее 500 человек в день. Гуманитарный коридор между "ДНР" и Украиной функционируют два раза в неделю, люди приезжают по заранее согласованным спискам в ограниченном количестве и проходят обсервацию в медучреждениях "республики".
Теги: ДНР, ЛНР, COVID-19
- Пристайко рассказал, что хочет сделать Зеленский с переговорным процессом по Донбассу
- Волонтёр рассказала о правилах безопасности при поездке в "Л/ДНР"
- «Донецких» Россия хочет «протянуть» в Минск
- ООС ликвидировали сразу троих боевиков "Л/ДНР"
- Боевикам Донбасс не нужен: "власти ЛДНР" тормозят сотрудничество с украинской стороной относительно ремонтных работ и восстановления инфраструктуры
- Украина намерена добиться прекращение огня на Донбассе на время жатвы
- ОБСЕ впервые за пять лет зафиксировала на Донбассе "день полной тишины"11:00
- Ермак анонсировал масштабный обмен пленными на Донбассе10:00
- На Донбассе восстановили водовод "Горловка-Торецк"09:00
- В "ДНР" нашли коронавирус у 85 человек, прибывших из Украины16:00
- Зеленский неожиданно прилетел на Донбасс (ВИДЕО)14:00
- «Интертелеком» прекращает работу на Донбассе и еще в семи областях Украины13:00
- ОБСЕ выявила 5 нарушений перемирия на Донбассе за сутки09:00
- Число заболевших COVID-19 в "ДНР" уже в 3 раза больше чем в "ЛНР"15:00
- В палатке на КПВВ "Новотроицкое" продолжают жить 14 человек14:00
- С 10 августа на КПВВ «Станица Луганская» заработает пункт тестирования на COVID-1910:00
- ОБСЕ впервые за пять лет зафиксировала на Донбассе "день полной тишины"11:00
- Ермак анонсировал масштабный обмен пленными на Донбассе10:00
- На Донбассе восстановили водовод "Горловка-Торецк"09:00
- Стал известен соперник "Шахтера" в четвертьфинале Лиги Европы08:00
- Названы области-кандидаты на попадание в красную зону по COVID-1917:00
- В "ДНР" нашли коронавирус у 85 человек, прибывших из Украины16:00
- В Мадриде появилась площадь имени Леси Украинки15:00
- Зеленский неожиданно прилетел на Донбасс (ВИДЕО)14:00
- «Интертелеком» прекращает работу на Донбассе и еще в семи областях Украины13:00
- В Украине второй подряд антирекорд по COVID-1912:00
- Домашнее насилие: время не молчать17:00
- Нишевая парфюмерия: абсолют аромата16:00
- Год парламента в цифрах и фактах17:00
- Киберспорт и виртуальный спорт в эпоху пандемии18:00
- Лекарства через интернет: вызовы и перспективы17:00
- Электронные больничные. Когда ждать и как пользоваться?15:00
- Все о весовом контроле на украинских дорогах17:00
- Будут ли в Украине дешевые кредиты на жилье?17:00
- Пандемия не помеха. Как работает программа «Большое строительство»?17:00
- 129 вместо 490: Зачем сокращать количество районов в областях?17:00
- Зеленский неожиданно прилетел на Донбасс (ВИДЕО)
- Оккупированное Седово атаковали огромные медузы
- «Интертелеком» прекращает работу на Донбассе и еще в семи областях Украины
- В "ДНР" решили затопить аварийный участок шахты имени Калинина
- Число заболевших COVID-19 в "ДНР" уже в 3 раза больше чем в "ЛНР"
- С 10 августа на КПВВ «Станица Луганская» заработает пункт тестирования на COVID-19
- В "ДНР" нашли коронавирус у 85 человек, прибывших из Украины
- Вчера КПВВ "Новотроицкое" пересекли около 300 человек
- «МЧС ДНР» сообщило об итогах работы КПП «Еленовка» 3 августа
- В палатке на КПВВ "Новотроицкое" продолжают жить 14 человек