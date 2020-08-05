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Архив - Донецкая область

Число заболевших COVID-19 в "ДНР" уже в 3 раза больше чем в "ЛНР"

05.08.2020 15:00
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Число заболевших COVID-19 в "ДНР" уже в 3 раза больше чем в "ЛНР"

Медики "ЛНР" зарегистрировали 616 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в "минздраве республики". Выписаны полностью выздоровевшими и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 586 человек. За прошедшие сутки летальных исходов не зарегистрировано. С начала пандемии умерли 15 человек.
По информации "министерства здравоохранения ДНР", число зарегистрированных случаев COVID-19 в "республике" увеличилось за последние сутки на 37 и достигло 1866. В "минздраве" уточнили, что за 24 часа по результатам дважды отрицательных тестов выписано пять человек. Также за этот период зарегистрирован один летальный исход. Всего на сегодняшний день выздоровели 859 человек, 899 пациентов проходят лечение, умерли 108.
При этом следует отметить, что КПВВ между "ЛНР" и Украиной работает ежедневно, пропуская в сторону "ЛНР" не менее 500 человек в день. Гуманитарный коридор между "ДНР" и Украиной функционируют два раза в неделю, люди приезжают по заранее согласованным спискам в ограниченном количестве и проходят обсервацию в медучреждениях "республики".



Теги: ДНР, ЛНР, COVID-19
 
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