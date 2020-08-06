«Интертелеком» прекращает работу на Донбассе и еще в семи областях Украины

06.08.2020 13:00

Телеком-оператор «Интертелеком» объявил об ограничении своих услуг в ряде областей Украины с 1 сентября 2020 года, сообщает AIN.UA.

Это касается Львовской, Волынской, Тернопольской, Ровенской, Донецкой, Луганской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областей.

Основная причина для этого: компания не успела договориться с инвесторами и привлечь деньги, чтобы в срок оплатить лицензию на LTE. Это случилось из-за нестабильной экономической ситуации коронавирусной эпидемии, подчеркивают в компании.

В то же время, как сообщают в компании, «Интертелеком» успел провести радиочастотный рефарминг (освободить часть своих радиочастот для внедрения LTE-900 другими операторами).

Компания собирается сосредоточить свои усилия на развитии элементов новой инфраструктуры в регионах с большой концентрацией абонентской аудитории, а также улучшить качественные характеристики предоставляемых голосовых и интернет сервисов.