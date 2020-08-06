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Архив - Донецкая область

ОБСЕ выявила 5 нарушений перемирия на Донбассе за сутки

06.08.2020 09:00
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ОБСЕ выявила 5 нарушений перемирия на Донбассе за сутки

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Донбассе зафиксировали 251 нарушение режима тишины после вступления в действие перемирия с 27 июля. При этом за последние сутки в Донецкой области зафиксировали три нарушения режима тишины, а в Луганской - два нарушения. Об этом говорится в отчете миссии, обнародованном в среду, 5 августа, сообщает Корреспондент.net.
"На конец отчетного периода СММ зафиксировала в общей сложности 251 нарушение режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях, в том числе 45 взрывов, два артиллерийских выстрела, три осветительные ракеты и 201 очередь и выстрел из стрелкового оружия", - сказано в сообщении.



Теги: Донбасс, перемирие, ОБСЕ, нарушения
 
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