Зеленский неожиданно прилетел на Донбасс (ВИДЕО)

06.08.2020 14:00

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на Донбасс, сообщает Офис Президента Украины.

Во время пребывания в зоне проведения Операции объединенных сил в Донецкой области Глава государства возложил цветы к памятнику военнослужащим, добровольцам и волонтерам, погибшим в районе проведения ООС.

«Для меня большая честь быть здесь на открытии такого памятника. Здесь написаны важные, откровенные героические наши украинские слова: «Мы сражаемся за то, чему нет цены во всем мире, – за Родину». У нас единственная Родина. Она одна у нас – Украина. И мы не можем ее потерять. И никогда не потеряем. Наоборот – вернем все домой», – заявил Президент, обращаясь к украинским военным.

Глава государства выразил надежду, что Украина станет такой же большой, как и до начала войны на Донбассе.

«Сейчас, в течение последних десяти дней, у нас нет раненых, нет погибших. И я благодарен прежде всего вам, что вы бережете своих побратимов. И это важно. Важно, что выполняется режим тишины. Важно, что всегда, если услышим, что кто-то хочет на нас когда-то где-нибудь хоть немного наступать, вы всегда дадите достойный отпор», – подчеркнул Владимир Зеленский.