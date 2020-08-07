Ермак анонсировал масштабный обмен пленными на Донбассе

07.08.2020 10:00

Украина рассчитывает, что следующий обмен удерживаемыми лицами с боевиками состоится в ближайшие недели в формате 100 на 100. Об этом глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил в комментарии Reuters во время визита на Донбасс, передает LIGA.net.

Он сказал, что Украина передала ОБСЕ список из примерно 100 человек. По словам Ермака, боевики включили в свой список примерно столько же людей.

"Надеюсь, что это произойдет в ближайшее время. Я думаю, что в течение нескольких недель", - сказал Ермак о дате обмена.

Он также сообщил, что готовится соглашение о трех новых участках разведения войск на Донбассе. "Сегодня мы очень близки к тому, чтобы договориться о трех, а может и пяти новых участках", - сказал глава ОП.