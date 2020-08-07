Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

На Донбассе восстановили водовод "Горловка-Торецк"

07.08.2020 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На Донбассе восстановили водовод "Горловка-Торецк"

В "серой зоне" на Донбассе завершены сварочные работы на водоводе 900 мм "Горловка-Торецк" – заварена трещина 1,2 метра на 5 сантиметров. Об этом сообщает Depo.Донбасс со ссылкой на главу Донецкой ВГА Павла Кириленко.
"В 15:40 завершили сварочные работы, в 15:55 запустили агрегат для заполнения водовода", — сказал Кириленко.
По его данным, вода до Торецка дойдет ориентировочно к 2-3 часам ночи. В 9-10 утра должна быть у абонентов.
Саперы ГСЧС помогли ремонтным бригадам добраться до места происшествия.
Ремонтники "Воды Донбасса" работали в сложнейших условиях, на место порыва добирались пешком, со сварочными аппаратами на плечах.



Теги: Горловка, ремонт, водоснабжение, Торецк
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх