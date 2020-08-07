ОБСЕ впервые за пять лет зафиксировала на Донбассе "день полной тишины"

07.08.2020 11:00

В течение 5 августа Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине не зафиксировала нарушений режима прекращения огня в зоне проведения ООС на Донбассе. Об этом говорится в ежедневном отчете СММ ОБСЕ, информирует Цензор.НЕТ.

"Впервые с того времени, как Миссия начала систематический сбор данных, в Донецкой и Луганской областях не зафиксировано нарушений режима прекращения огня", - говорится в сообщении.