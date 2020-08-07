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ОБСЕ впервые за пять лет зафиксировала на Донбассе "день полной тишины"
07.08.2020 11:00
В течение 5 августа Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине не зафиксировала нарушений режима прекращения огня в зоне проведения ООС на Донбассе. Об этом говорится в ежедневном отчете СММ ОБСЕ, информирует Цензор.НЕТ.
"Впервые с того времени, как Миссия начала систематический сбор данных, в Донецкой и Луганской областях не зафиксировано нарушений режима прекращения огня", - говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, перемирие, ОБСЕ
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