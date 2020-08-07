В "ДНР" пожаловались на фальшивые очереди для въезда в "республику"

07.08.2020 17:00

Представители так называемого оперативного штаба «Здоровое движение» за время работы приняли порядка 13 000 пакетов документов от жителей "ДНР" для оказания для оказания помощи в пересечении границы с Россией, "ЛНР" и Украиной, сообщают местные СМИ.

В "штабе" обратили внимание граждан на то, что не следует подавать документы на въезд в "республику" задолго до предполагаемой даты, формируя фальшивую очередь и создавая ажиотаж.

Там отметили, что в один из гуманитарных коридоров в списке из 190 человек на въезд 120 на тот момент даже не выехали в Украину.

"Уважаемые граждане, просим вас не занимать чужие места в списке, ведь для кого-то это вопрос достаточно важный", - попросили в "штабе".