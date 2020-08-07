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Архив - Донецкая область

Зеленский приехал в прифронтовую Марьинку (ВИДЕО)

07.08.2020 14:00
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Зеленский приехал в прифронтовую Марьинку (ВИДЕО)

На второй день своей поездки в зону ООС на Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский посетил прифронтовую Марьинку, которая находится в 30 километрах от оккупированного Донецка, сообщает Depo.Донбасс.
"Проехали более ста километров вдоль контактной линии. Ели с ребятами, ночевали", - сказал он во время общения с представителями СМИ.
Он также отметил, что его визит на Донбасс продлится до вечера пятницы, 7 августа. В дальнейшем у президента запланированы еще несколько визитов в прифронтовые регионы.



Теги: Донбасс, Марьинка, ООС, Зеленский
 
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