В Минцифры объяснили вчерашний сбой в приложении "Дій вдома"

08.08.2020 10:00

В Министерстве цифровой трансформации подтвердили, что сбой в приложении "Дій вдома" действительно имел место, а также назвали причины неисправности, сообщает РБК-Украина.

"Сбой произошел из-за ухудшения связи мобильного интернета. Почему-то, время от времени, на приграничной территории качество интернета сильно падает и это приводит к тому, что случаются перебои со связью с сервером", - пояснили в пресс-службе министерства.

Там уточнили, что сбой возникал при попытке авторизации в приложении, которое необходимо для подтверждения пограничникам намерений отправиться на самоизоляцию с помощью "Дій вдома".

"Сейчас связь с сервером возобновлена. Есть один момент, который также исправили. Есть всего две попытки в сутки, чтобы подтвердить авторизацию. Понятно, что в такой ситуации люди пытались более двух раз подтвердить, мы этот порог увеличили до 20 сообщений", - добавили в Минцифры.