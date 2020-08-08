Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Минцифры объяснили вчерашний сбой в приложении "Дій вдома"

08.08.2020 10:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Минцифры объяснили вчерашний сбой в приложении "Дій вдома"

В Министерстве цифровой трансформации подтвердили, что сбой в приложении "Дій вдома" действительно имел место, а также назвали причины неисправности, сообщает РБК-Украина.
"Сбой произошел из-за ухудшения связи мобильного интернета. Почему-то, время от времени, на приграничной территории качество интернета сильно падает и это приводит к тому, что случаются перебои со связью с сервером", - пояснили в пресс-службе министерства.
Там уточнили, что сбой возникал при попытке авторизации в приложении, которое необходимо для подтверждения пограничникам намерений отправиться на самоизоляцию с помощью "Дій вдома".
"Сейчас связь с сервером возобновлена. Есть один момент, который также исправили. Есть всего две попытки в сутки, чтобы подтвердить авторизацию. Понятно, что в такой ситуации люди пытались более двух раз подтвердить, мы этот порог увеличили до 20 сообщений", - добавили в Минцифры.



Теги: сбой, приложение, КПВВ, Дій вдома
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх