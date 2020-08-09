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Архив - Донецкая область

ЦИК отменила местные выборы в прифронтовых районах Донбасса

09.08.2020 09:00
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ЦИК отменила местные выборы в прифронтовых районах Донбасса

Центральная избирательная комиссия определила перечень территориальных общин Донецкой и Луганской областей, на территории которых невозможно провести местные выборы 25 октября 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК, передает Главком.
В частности, местные выборы не пройдут на территории 10 сельских, поселковых, городских территориальных общин Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и восьми общин Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.
Кроме того, комиссия приняла к сведению, что на части избирательных участков (№ 440265, 440266, 440271, 440272, 440277) Новоайдарской поселковой общины в Луганской области невозможно осуществлять организацию подготовки и проведения местных выборов.
Отмечается, что вся ответственность за определение соответствующих территорий лежит на Донецкой и Луганской ОВГА, которые предоставили в ЦИК соответствующую информацию.



Теги: Донбасс, выборы, отмена, ЦИК
 
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