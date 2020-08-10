Перевозчики сообщили о новых правилах поездок из/в Украины в ОРДО через Россию

10.08.2020 11:00

В соцсетях перевозчики сообщают о новых правилах поездок из/в Украины в ДНР через Россию.

Если прописка Украины, можно заехать по адресной справке. НО! Только прописка должна быть Донецкая область + адресная справка! Если прописка в паспорте не в Донецкой области - не пустят!

Кроме того, начались проверки получения справок, просто так "купить" справку нельзя.