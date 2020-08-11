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Архив - Донецкая область

Оккупированная Еленовка осталась без воды

11.08.2020 11:00
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Оккупированная Еленовка осталась без воды

Контрольно-пропускной пункт «Еленовка» остался без водоснабжения в день работы гуманитарного коридора по пропуску граждан. Об этом сегодня сообщили в представительстве "ДНР" в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«В настоящий момент сложилась крайне сложная, критическая гуманитарная ситуация в связи с порывами на водопроводной сети Д=300 мм от Еленовской повысительной насосной станции: 3600 абонентов населенного пункта Еленовка и населенного пункта Молодежное, базовые объекты инфраструктуры, такие, как Еленовский хлебокомбинат, туберкулезный диспансер, исправительно-трудовая колония, КПВВ «Еленовка», через который осуществляется пропуск людей по гуманитарному коридору остались без воды», – говорится в сообщении.
В СЦКК уточнили, что было согласовано проведение ремонтных работ.



Теги: Донбасс, водоснабжение, проблема, Еленовка, КПВВ
 
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