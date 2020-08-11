- В оккупированном Донецке техникуму промавтоматики присвоили имя Захарченко16:00
- В "ДНР" назвали количество людей, прошедших через КПВВ "Еленовка" 10 августа13:00
- Оккупированная Еленовка осталась без воды11:00
- «Ощадбанк» опубликовал график работы мобильного отделения на Донбассе09:00
- Ситуация на КПВВ "Новотроицкое" 10 августа по информации ГПСУ16:00
- Перевозчики сообщили о новых правилах поездок из/в Украины в ОРДО через Россию11:00
- Кравчук озвучил "красную линию" в переговорах по Донбассу09:00
- ЦИК отменила местные выборы в прифронтовых районах Донбасса09:00
- В Минцифры объяснили вчерашний сбой в приложении "Дій вдома"10:00
- В "ДНР" пожаловались на фальшивые очереди для въезда в "республику"17:00
Оккупированная Еленовка осталась без воды
Контрольно-пропускной пункт «Еленовка» остался без водоснабжения в день работы гуманитарного коридора по пропуску граждан. Об этом сегодня сообщили в представительстве "ДНР" в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«В настоящий момент сложилась крайне сложная, критическая гуманитарная ситуация в связи с порывами на водопроводной сети Д=300 мм от Еленовской повысительной насосной станции: 3600 абонентов населенного пункта Еленовка и населенного пункта Молодежное, базовые объекты инфраструктуры, такие, как Еленовский хлебокомбинат, туберкулезный диспансер, исправительно-трудовая колония, КПВВ «Еленовка», через который осуществляется пропуск людей по гуманитарному коридору остались без воды», – говорится в сообщении.
В СЦКК уточнили, что было согласовано проведение ремонтных работ.
Теги: Донбасс, водоснабжение, проблема, Еленовка, КПВВ
- Мариупольцы по-прежнему без воды
- Водоснабжение неподконтрольного Донбасса: ожидают решения
- Курс НБУ на 7 марта: доллар и евро стали дешевле
- Всеукраинский газетный конгресс. Читатель должен быть не учеником, а другом
- Городу из-за должников "обрезали" воду. Страдают все
- Авдеевский коксохим снабжает город водой
- В оккупированном Донецке техникуму промавтоматики присвоили имя Захарченко16:00
- В "ДНР" назвали количество людей, прошедших через КПВВ "Еленовка" 10 августа13:00
- Оккупированная Еленовка осталась без воды11:00
- В Северодонецке требовали проведения местных выборов и увольнения Гайдая10:00
- «Ощадбанк» опубликовал график работы мобильного отделения на Донбассе09:00
- Ситуация на КПВВ "Новотроицкое" 10 августа по информации ГПСУ16:00
- На КПВВ «Станица Луганская» заработал пункт ПЦР-тестирования на коронавирус15:00
- Перевозчики сообщили о новых правилах поездок из/в Украины в ОРДО через Россию11:00
- Волонтеры обеспечили КПВВ «Станица Луганская» высокоскоростным интернетом10:00
- Кравчук озвучил "красную линию" в переговорах по Донбассу09:00
- Зеленский подписал закон об игорном бизнесе17:00
- В оккупированном Донецке техникуму промавтоматики присвоили имя Захарченко16:00
- Путин заявил о создании первой в мире вакцины против коронавируса15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 августа14:00
- В "ДНР" назвали количество людей, прошедших через КПВВ "Еленовка" 10 августа13:00
- Google создал интерактивную карту протестов в Минске12:00
- Оккупированная Еленовка осталась без воды11:00
- В Северодонецке требовали проведения местных выборов и увольнения Гайдая10:00
- «Ощадбанк» опубликовал график работы мобильного отделения на Донбассе09:00
- МВД Беларуси заявило о первом погибшем в ходе протестов08:00
- Домашнее насилие: время не молчать17:00
- Нишевая парфюмерия: абсолют аромата16:00
- Год парламента в цифрах и фактах17:00
- Киберспорт и виртуальный спорт в эпоху пандемии18:00
- Лекарства через интернет: вызовы и перспективы17:00
- Электронные больничные. Когда ждать и как пользоваться?15:00
- Все о весовом контроле на украинских дорогах17:00
- Будут ли в Украине дешевые кредиты на жилье?17:00
- Пандемия не помеха. Как работает программа «Большое строительство»?17:00
- 129 вместо 490: Зачем сокращать количество районов в областях?17:00
- Перевозчики сообщили о новых правилах поездок из/в Украины в ОРДО через Россию
- Кравчук озвучил "красную линию" в переговорах по Донбассу
- Гороскоп на неделю с 10 по 16 августа
- В Минцифры объяснили вчерашний сбой в приложении "Дій вдома"
- ЦИК отменила местные выборы в прифронтовых районах Донбасса
- Китайские ученые нашли природное лекарство от COVID-19
- Американские медики сообщили о необычном симптоме коронавируса
- Ситуация на КПВВ "Новотроицкое" 10 августа по информации ГПСУ
- Украина закрыла админграницу с Крымом
- Названы основания для пересечения админграницы с Крымом