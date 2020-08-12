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Архив - Донецкая область

Датские волонтеры запустили программу финансовой помощи жителям Донбасса

12.08.2020 10:00
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Датские волонтеры запустили программу финансовой помощи жителям Донбасса

Датский совет по делам беженцев – Датская группа по разминированию (DRC-DDG) запустил программу финансовой помощи переселенцам и жителям Донецкой и Луганской областей на адаптацию/перепрофилирование бизнес-деятельности, сообщает DRC-DDG на своей странице в Facebook.
Грант в размере до 1 тыс. долл могут получить внутренне перемещенные лица, а также местные жители, зарегистрированные и проживающие в Донецкой и Луганской областях.
«Внимание: согласно условиям программы, участие могут принимать только те ВПЛ, которые также проживают в этих областях. Помощь предоставляется тем, чья экономическая активность пострадала или перестала функционировать вследствие эпидемиологической ситуации в стране (распространение COVID-19 и карантина)», – говорится в сообщении.
Критерии получения гранта:

  • актуальность идеи и реальная возможность адаптации/перепрофилирования;
  • отсутствие юридических и правовых препятствий;
  • бизнес-деятельность или самозанятость была главным источником дохода, который существенно уменьшился или потерян в результате эпидемиологической ситуации в стране;
  • финансовая и социальная уязвимость семьи.

Ознакомиться подробнее с условиями и подать заявку можно по ссылке: https://lap.drc.ngo/title/micro-covid



Теги: Донбасс, Дания, помощь, ВПЛ, гранты
 
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