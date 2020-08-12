Кравчук предложил альтернативу "особому статусу" Донбасса

12.08.2020 15:00

Вместо понятия "особый статус" Донбасса Украина предлагает ввести новую формулировку - "особый режим административного управления", которая будет соответствовать украинскому законодательству, передает Укринформ.

Об этом рассказал первый Президент Украины Леонид Кравчук, которого Президент Владимир Зеленский назначил представителем от Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, в программе "На самом деле: Донбасс" на телеканале "ДОМ".

"Это будет в большей мере соответствовать тем реформам, которые происходят в Украине по местному самоуправлению и нашим законам, которые уже приняты. А если ставиться задача еще этот вопрос в Конституцию внести, как иногда мы слышим со стороны России, то это сейчас нереально", - отметил Кравчук.