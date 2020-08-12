Последние новости раздела
- Украина передала ОБСЕ список на обмен пленными16:00
- В Театральном сквере Мариуполя установили охлаждающие рамки10:00
- Кравчук предложил альтернативу "особому статусу" Донбасса15:00
- Несколько городов Донецкой области остались без воды14:00
- В «ДНР» женщинам с детьми до 3 лет заменили обсервацию самоизоляцией12:00
- Датские волонтеры запустили программу финансовой помощи жителям Донбасса10:00
- ЦИК назвала условия проведения выборов в прифронтовых районах Донбасса09:00
- В оккупированном Донецке техникуму промавтоматики присвоили имя Захарченко16:00
- В "ДНР" назвали количество людей, прошедших через КПВВ "Еленовка" 10 августа13:00
- Оккупированная Еленовка осталась без воды11:00
Несколько городов Донецкой области остались без воды
12.08.2020 14:00
Ряд городов в Донецкой области временно остался без водоснабжения из-за повреждения магистрального водовода Второго донецкого водопровода. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации, передает Корреспондент.net.
Отмечается, что повреждение было выявлено минувшей ночью.
"В связи с проведением аварийно-восстановительных работ прекращена подача воды в Дружковку, Константиновку и поселок Щербиновка (г.Торецкое). Сокращена подача воды в Славянск и Краматорск", - говорится в сообщении.
В ОГА напомнили, что Второй донецкий водопровод – единственный источник водоснабжения для Славянска, Краматорска, Дружковки, Константиновки, а также для близлежащих сел и поселков.
Теги: Донбасс, Дружковка, Константиновка, авария, водоснабжение
Читайте также:
- В мэры городов Донбасса рвутся сыновья, пенсионеры и... гинеколог
- "Десятка" врезалась в электроопору
- В Донбассе заводчане и коммунальщики возвращаются домой живыми
- В ДТП на Донетчине пострадало пять автомобилей (ВИДЕО)
- Жена сдала мужу руководство райсоветом
- На выезде из Дружковки "Мерседес" врезался в столб
- Украина передала ОБСЕ список на обмен пленными16:00
- Новую дорогу "Северодонецк - Станица Луганская" показали в одном видео (ВИДЕО)13:00
- Представители ООН передали соцработникам Луганщины 30 велосипедов11:00
- В Театральном сквере Мариуполя установили охлаждающие рамки10:00
- Кравчук предложил альтернативу "особому статусу" Донбасса15:00
- Несколько городов Донецкой области остались без воды14:00
- В «ДНР» женщинам с детьми до 3 лет заменили обсервацию самоизоляцией12:00
- Датские волонтеры запустили программу финансовой помощи жителям Донбасса10:00
- ЦИК назвала условия проведения выборов в прифронтовых районах Донбасса09:00
- В оккупированном Донецке техникуму промавтоматики присвоили имя Захарченко16:00
- Кравчук не исключил перенос заседаний ТКГ из Минска17:00
- Украина передала ОБСЕ список на обмен пленными16:00
- ЦИК Беларуси опубликовал итоги президентских выборов по областям15:00
- 5 правил выбора кондиционера: на что обращать внимание?14:00
- Новую дорогу "Северодонецк - Станица Луганская" показали в одном видео (ВИДЕО)13:00
- В Украине два новых "рекорда" и новый "лидер" по COVID-1912:00
- Представители ООН передали соцработникам Луганщины 30 велосипедов11:00
- В Театральном сквере Мариуполя установили охлаждающие рамки10:00
- В ООН заявили о 6 тысячах задержанных в Беларуси09:00
- Кабмин изменил правила адаптивного карантина08:00
- 5 правил выбора кондиционера: на что обращать внимание?14:00
- Домашнее насилие: время не молчать17:00
- Нишевая парфюмерия: абсолют аромата16:00
- Год парламента в цифрах и фактах17:00
- Киберспорт и виртуальный спорт в эпоху пандемии18:00
- Лекарства через интернет: вызовы и перспективы17:00
- Электронные больничные. Когда ждать и как пользоваться?15:00
- Все о весовом контроле на украинских дорогах17:00
- Будут ли в Украине дешевые кредиты на жилье?17:00
- Пандемия не помеха. Как работает программа «Большое строительство»?17:00
- Кравчук предложил альтернативу "особому статусу" Донбасса
- Датские волонтеры запустили программу финансовой помощи жителям Донбасса
- Несколько городов Донецкой области остались без воды
- В "ДНР" назвали количество людей, прошедших через КПВВ "Еленовка" 10 августа
- ЦИК Беларуси опубликовал итоги президентских выборов по областям
- В Украине два новых "рекорда" и новый "лидер" по COVID-19
- ЦИК назвала условия проведения выборов в прифронтовых районах Донбасса
- Кабмин изменил правила адаптивного карантина
- В Северодонецке требовали проведения местных выборов и увольнения Гайдая
- В оккупированном Донецке техникуму промавтоматики присвоили имя Захарченко