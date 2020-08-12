Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В «ДНР» женщинам с детьми до 3 лет заменили обсервацию самоизоляцией

12.08.2020 12:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В «ДНР» женщинам с детьми до 3 лет заменили обсервацию самоизоляцией

Во временно оккупированных районах Донецкой области (ОРДО) не держат на обсервации после пересечения контрольно-пропускного пункта (КПП) женщин с детьми до трех лет из-за ненадлежащих условий нахождения в больнице. Об этом пишет блогер "Донтел", который ссылается на очевидцев, передает Сайт города Донецка.
"В больнице на обсервации держат не всех, с детьми до трех лет обсервация отменена! На практике это выглядит так - всех привозят в больницу, и уже из больницы с маленькими детьми отпускают домой на самоизоляцию. Информация абсолютно достоверная, две девочки знакомые об этом нововведении рассказали", - сообщают очевидцы.
"Вот фото из больницы в Ханженково, где проходит обсервация, если кому-то будет интересно, какие в обсервации условия", - пишет блогер.
"Как видите, условия - "плохой совок", поэтому как там быть с маленьким ребенком?! ... Не могут обеспечить нормальные условия людям, поэтому, видимо, и решили отпускать с детьми до трех лет...", - рассказывают жители.



Теги: Еленовка, ДНР, КПВВ, самоизоляция, обсервация
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх