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В «ДНР» женщинам с детьми до 3 лет заменили обсервацию самоизоляцией
Во временно оккупированных районах Донецкой области (ОРДО) не держат на обсервации после пересечения контрольно-пропускного пункта (КПП) женщин с детьми до трех лет из-за ненадлежащих условий нахождения в больнице. Об этом пишет блогер "Донтел", который ссылается на очевидцев, передает Сайт города Донецка.
"В больнице на обсервации держат не всех, с детьми до трех лет обсервация отменена! На практике это выглядит так - всех привозят в больницу, и уже из больницы с маленькими детьми отпускают домой на самоизоляцию. Информация абсолютно достоверная, две девочки знакомые об этом нововведении рассказали", - сообщают очевидцы.
"Вот фото из больницы в Ханженково, где проходит обсервация, если кому-то будет интересно, какие в обсервации условия", - пишет блогер.
"Как видите, условия - "плохой совок", поэтому как там быть с маленьким ребенком?! ... Не могут обеспечить нормальные условия людям, поэтому, видимо, и решили отпускать с детьми до трех лет...", - рассказывают жители.
Теги: Еленовка, ДНР, КПВВ, самоизоляция, обсервация
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