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Архив - Донецкая область

Для абитуриентов из ОРДЛО и Крыма продлили срок для поступления в вузы Украины

14.08.2020 18:00
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Для абитуриентов из ОРДЛО и Крыма продлили срок для поступления в вузы Украины

В этом году для абитуриентов, поступающих в вузы Украины с временно оккупированных Донбасса и Крыма, продлили срок поступления на бюджет до 23 октября, передает Громадське ТВ.
Об этом в эфире телеканала "Дом" рассказал заместитель министра образования Андрей Витренко.
Он отметил, что абитуриенты с оккупированных территорий должны подать министерству сигнал о желании учиться в украинских вузах.
"Самая главная особенность для этих детей - это то, что они должны нам дать хотя бы какой-то сигнал, что они хотят учиться в Украине. Средствами официальной почты, электронной, средствами неофициальным - через Viber, Telegram, Facebook. В ответ они получат официальное приглашение и подробную инструкцию, что им делать", - сказал замминистра.
Напомним, что с этого года абитуриенты из неподконтрольных Крыма и Донбасса могут поступать во все вузы Украины без сдачи ВНО.



Теги: Крым, ВУЗ, абитуриент, ОРДЛО
 
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