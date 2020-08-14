"ДНР" сегодня откроет КПВВ "Еленовка"

14.08.2020 09:00

Сегодня, 14 августа, КПВВ "Еленовка" будет осуществлять пропуск граждан с 9:00 до 18:00 на въезд и выезд. Об этом сообщают подконтрольные оккупационной администрации информресурсы.

Пересекать линию разграничения группировка "ДНР" разрешила по следующим правилам:

1. Для въезда в ОРДО необходимо обязательно разрешение так называемого "межведомственного оперативного штаба".

2. Для выезда из ОРДО необходимо иметь регистрацию (прописку) на территории Украины.

Отмечается, что все лица, прибывшие в со стороны Украины, подлежат обязательной обсервации продолжительностью не менее 14 дней.