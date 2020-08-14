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Ситуация на КПВВ "Новотроицкое" 14 августа
14.08.2020 16:00
По состоянию на 12:00, через КПВВ «Новотроицкое» в ОРДО направился 131 человек и 2 транспортных средства, а на подконтрольную Украине территорию - 17 человек и 4 транспортных средства. Об этом сообщает пресс-центр ГПСУ.
Отмечается также, что пропуск людей из ОРДО представителями российско-оккупационных войск осуществляется крайне медленно.
Теги: Новотроицкое, Госпогранслужба, КПВВ, ситуация
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