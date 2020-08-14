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В Facebook запустили акцию для жителей ОРДЛО
Ко Дню Независимости Украины Донецкая областная администрация запустила акцию в фейсбуке. Пожелания жителям неподконтрольных территорий будут отбирать по хештегу #УкраїнськийДонецьк. Потом их распечатают и переправят через линию разграничения по воздуху, сообщает Радіо Свобода.
Вот что рассказала об этой идее Татьяна Игнатченко-Тюрина, начальник управления информационной деятельности Донецкой обладминистрации: «Я буду говорить как человек, у которого до сих пор остаются там, на оккупированной территории, люди, которых я знаю. И люди уже в очень угнетенном психологическом состоянии. Просто хочется этих людей поддержать. Хочется сказать им, что мы помним, что никогда не оставим их. Больше всего хочется подарить им надежду, что мы едины, что мы единая страна, что мы к этому стремимся. И мы делаем все для этого».
Теги: Донбасс, акция, Facebook, поддержка, ОРДЛО
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