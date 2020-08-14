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Архив - Донецкая область

В ОРДО сообщили новые данные о количестве зараженных коронавирусом среди прибывших из Украины

14.08.2020 14:00
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В ОРДО сообщили новые данные о количестве зараженных коронавирусом среди прибывших из Украины

Коронавирусная инфекция обнаружена по результатам тестов у 106 лиц, приехавших в "Донецкую Народную Республику" с подконтрольной Киеву территории с 25 июня 2020 года. Об этом сегодня сообщили в "министерстве здравоохранения".
Там добавили, что все инфицированные пациенты переведены в специализированные учреждения здравоохранения "республики", где им оказывается бесплатное лечение.



Теги: Украина, Еленовка, ДНР, КПВВ, COVID-19
 
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