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В ОРДО сообщили новые данные о количестве зараженных коронавирусом среди прибывших из Украины
14.08.2020 14:00
Коронавирусная инфекция обнаружена по результатам тестов у 106 лиц, приехавших в "Донецкую Народную Республику" с подконтрольной Киеву территории с 25 июня 2020 года. Об этом сегодня сообщили в "министерстве здравоохранения".
Там добавили, что все инфицированные пациенты переведены в специализированные учреждения здравоохранения "республики", где им оказывается бесплатное лечение.
Теги: Украина, Еленовка, ДНР, КПВВ, COVID-19
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