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Архив - Донецкая область

Названо количество людей, въехавших на территорию "ДНР" через КПВВ "Еленовка" с 22 июня

15.08.2020 17:00
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Названо количество людей, въехавших на территорию "ДНР" через КПВВ "Еленовка" с 22 июня

Через гуманитарные коридоры на линии соприкосновения на КПВВ "Еленовка" с 22 июня с подконтрольной Украине территории в ДНР въехали 2256 человек. Об этом сообщили в так называемом оперативном штабе "Здоровое движение".
"В среднем на каждый день работы гуманитарного коридора приходится от 300 до 450 человек", - уточнили в "штабе".



Теги: статистика, Еленовка, ДНР, КПВВ
 
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