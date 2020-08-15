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Названо количество людей, въехавших на территорию "ДНР" через КПВВ "Еленовка" с 22 июня
15.08.2020 17:00
Через гуманитарные коридоры на линии соприкосновения на КПВВ "Еленовка" с 22 июня с подконтрольной Украине территории в ДНР въехали 2256 человек. Об этом сообщили в так называемом оперативном штабе "Здоровое движение".
"В среднем на каждый день работы гуманитарного коридора приходится от 300 до 450 человек", - уточнили в "штабе".
Теги: статистика, Еленовка, ДНР, КПВВ
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